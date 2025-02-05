Трамп: сектором Газа будут владеть США

Так доставайся же ты, палестинская земля, только США. Именно так, похоже, решил глава Белого дома Дональд Трамп и заявил в ходе брифинга после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что Вашингтон имеет вполне осязаемые и серьезные виды на сектор Газа.

По словам Трампа, США планируют провести масштабные работы в секторе Газа и впоследствии взять его под свой контроль.

«США будут владеть сектором Газа. Мы проведем там значительную работу. Мы будем отвечать за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия», — заявил Трамп, его цитирует Fox News.

Согласно плану американского президента, американские военные снесут все разрушенные здания в Газе и построят новые. Это позволит обеспечить жителей Газы жильем и рабочими местами.

Ранее Трамп заявил о том, что беженцев из сектора Газа можно расселить в некоторых арабских странах. Причем, отметил он, это может быть как временный, так и постоянный вариант жилья. А затем вдруг назвал сектор Газа «катастрофой» и призвал снести его.

А в недавнем интервью журналистам из пула Белого дома американский лидер сказал, что готов сотрудничать с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, чтобы переселенцы могли жить в спокойных условиях.