«Как скорпионы»: жители Подмосковья обратились к врачам с укусами странных насекомых

Около двадцати жителей Ленинского округа обратились к врачам с жалобами на укусы странных насекомых, которые напоминают скорпионов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Видновской РКБ сообщило РИА Новости .

В медучреждении рассказали, что пока сложно определить, какое именно насекомое кусает людей. По словам медиков, место укуса краснеет, опухает, болит и зудит. Одна из пациенток рассказала, что не обратила внимания на укус на ноге, пока он не начал краснеть.

Как отметил врач-терапевт Тимур Асанов, при укусе неизвестным насекомым необходимо сразу же обратиться к медикам. Также нужно обработать место укуса антисептиком, наложить повязку из стерильного бинта и приложить лед или холодный компресс. Кроме того, в ожидании врача нужно пить как можно больше воды.

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