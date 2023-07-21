Избавиться или смириться: разбираемся, что делать с осами на участке

Пчелы и осы, поселившиеся под крышей частного дома или даже в квартире, приносят жильцам настоящую головную боль. И связано это не только с постоянным гулом, но и состоянием страха или ощущением опасности.

Даже если у человека нет панического страха, инстинкты будут подавать в мозг сигнал о том, что рядом находится пугающий источник. Будет сложнее спать, а находиться в помещении днем станет тревожнее. Но и избавляться от насекомых надо уметь правильно, иначе можно сделать только хуже.

«Осы и пчелы обычно строят свои гнезда на высоте, под крышами, внутри старых строительных материалов или в норах. Убрать гнездо – не самая легкая задача, поэтому, если нет прямого доступа, чтобы без травм снять пчелиный дом, лучше воспользоваться другим способом», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» садовод Петр Тимченко.

Например, ловушками для ос и пчел. Есть простые домашние методы, такие как поставить контейнер со сладкой приманкой или растительным маслом, чтобы оса или пчела попала внутрь и не смогла выбраться. Но это не сработает с огромными ульями.

Существуют специальные репелленты, которые отталкивают ос и пчел, их можно купить в магазинах или приготовить самостоятельно. Они работают за счет специфического запаха, который отпугивает насекомых от вашего дачного участка.

«Регулярное использование репеллентов вокруг дома и на посадках может снизить их количество», – акцентировал эксперт.

Но, по его мнению, важно помнить, что осы и пчелы –- это важный вид в экосистеме, и их наличие также необходимо для опыления растений. Поэтому, если есть возможность создать мирное сосуществование с ними, соблюдая предосторожность и контролируя их наличие, растение и природа скажут вам спасибо.

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