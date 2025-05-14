Камнепад в Дагестане отрезал от мира 14 тыс. человек

Согласно информации от дагестанского МЧС, в Чародинском районе случился камнепад, из-за которого нарушено транспортное сообщение с 53 населенными пунктами.

Как сообщили в ведомстве, около 7:43 утра глыба скалы рухнула на республиканскую трассу Гуниб — Цуриб вблизи села Куллаб, на стыке Чародинского и Гунибского районов. Более 14 тыс. жителей сел оказались отрезаны от внешнего мира.

Для устранения последствий обвала была направлена бригада ДЭП в составе двух сотрудников и одной единицы техники. Всего в работах от РСЧС задействовано 4 человека и 2 единицы техники.

Кроме того, 15 апреля на шахте «Садкинская» произошел обвал, в результате которого под завалами оказались два горняка. Спасательная операция завершилась в ночь на 16 апреля, и оба шахтера были спасены. В момент инцидента в шахте находились 75 человек, почти все они смогли быстро выбраться на поверхность.

Ранее сообщалось, что дожди в Приморье затопили дороги и изолировали села.