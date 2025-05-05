Обильные дожди в Приморье изолировали шесть сел

Ливни, обрушившиеся на Приморский край в последние выходные, спровоцировали поднятие уровня воды в реках и затопление дорог. Как заявили в пресс-службе регионального правительства, шесть сел в Анучинском, Партизанском и Чугуевском районах в результате оказались изолированы от транспортного сообщения.

Александр Златкин, глава краевого министерства по чрезвычайным ситуациям, заверил, что население обеспечено необходимым запасом питьевой воды и продуктов питания, электроснабжение не нарушено.

Он также добавил, что сразу после стабилизации водного режима специалисты начнут работы по восстановлению поврежденных дорожных участков и подъездных путей к мостам.

Согласно информации Примгидромета, 2 мая в разных районах края выпало от 27 до 67 мм осадков. Общий подъем уровня воды, вызванный дождевым паводком, в реках региона варьируется от 0,5 до 2,5 м.

В прогнозе ведомства говорится, что в ближайшие три дня паводковая волна продолжит свое движение по среднему и нижнему течению рек Уссури, Большая Уссурка, Малиновка и Илистая. Ожидается дальнейший подъем воды на 0,2-0,8 м, что может привести к выходу рек из берегов и подтоплению близлежащих территорий.

Ранее сообщалось, что в Геленджике один человек погиб и двое пропали после обвала грунта.