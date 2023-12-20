Капремонта не дождались: жительница Петербурга рассказала, что делали со злополучным домом до его обрушения

Шестиэтажный дом на Гороховой улице в Петербурге обрушился сегодня ночью, сообщает региональный главк МЧС. Местная жительница Лейсан Попова рассказала, что до обрушения в здании были проведены перепланировки.

По словам собеседницы, она купила комнату в злополучном доме в 2022-м году, но тогда агент по недвижимости и предыдущий владелец уверяли ее, что здание вскоре будет капитально отремонтировано. Однако этого не случилось.

При этом, отметила петербурженка, дом оставался жилым. С третьего по шестой этаж проживали обычные люди, семьи. Исключение составляли лишь два нижних этажа. На первом располагался мини-отель G73, а второй был выкуплен инвесторами. При этом оба этих уровня здания были подвержены перепланировке.

«На первом этаже были снесены все внутренние перегородки, возведены комнаты без переноса мокрых точек. На втором этаже — полностью снесенные стены, чуть-чуть поставлены подпорки — на этом все», — рассказала Попова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Юрист Алла Георгиева уточнила, что сейчас уже будет проблематично понять, не повредили ли эти перепланировки сам конструктив здания.

«Вообще, изначально должны быть доказательства, что такие перепланировки имелись. Сейчас сложно будет из руин понять это. Но в любом случае, вина муниципального образования есть, так как жители обращались, никакие меры не предпринимались, а значит, компенсировать ущерб петербуржцам точно должны», — добавила эксперт.

Лейсан Попова добавила, что выселиться всем владельцам помещений в этом здании пришлось еще 25 октября 2023 года. Тем, у кого не было в собственности никакой недвижимости, предоставили жилье из маневренного фонда.

Ранее мы рассказывали, как проходили последние месяцы петербуржцев в рухнувшем доме.