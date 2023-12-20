«Были снесены все внутренние перегородки»: владелица комнаты в рухнувшем доме в Петербурге раскрыла правду

Отмечается, что здание было расселено, и на момент обрушения людей внутри не было. Владелица комнаты в этом доме рассказала нам о ситуации, которая складывалась вокруг него в последние месяцы.

«Никаких хостелов с бомжами»

Жительница Санкт-Петербурга Лейсан Попова купила комнату в этом доме в августе 2022 года и, полностью выплатив ипотеку, стала полноправной владелицей объекта недвижимости

«То, что дом в не очень хорошем состоянии, я видела еще на момент покупки, но прежний собственник и риелтор уверяли, что в скором времени в здании сделают капитальный ремонт, и все будет хорошо. Повелась на слова, купила комнату. Там у меня проживал сын, поскольку ему очень удобно ездить на учебу: центр, три минуты до метро», — призналась петербурженка в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, на первом этаже здания был мини-отель G73, но в 2023 году он не открывался даже в туристический сезон.

«В нем были снесены все внутренние перегородки, возведены комнаты без переноса мокрых точек. То есть туалет у них был там же, где и у нас в квартире. На втором этаже полностью снесенные стены, чуть-чуть поставлены подпорки — на этом все. Третий этаж был как раз мой, жилой, где мы жили с соседями. У нас не было никаких перепланировок, изменений, просто квартиры, где мы жили с соседями. На четвертом этаже из одной квартиры сделали две, а на пятом и шестом — тоже абсолютно обычные квартиры. Никаких действующих хостелов с бомжами и мигрантами, как пишут все, у нас не было», — рассказала женщина.

Фото: [ Из архива Лейсан Поповой ]

Выселиться за 24 часа

24 октября районная администрация признала флигель непригодным для жизни и потребовала у жильцов буквально за сутки покинуть помещение.

«Иначе в случае обрушения мы сами несли бы юридическую ответственность за то, что погибли. Вообще, вся эта ситуация началась еще в конце сентября. Старшая по ЖСК вызывала к себе, чтобы мы написали заявление и дали доступ для осмотра наших помещений. Люди приходили, осматривали наше помещение. В моей комнате также была трещина по окну, которая образовалась, наверное, с лета. Когда я делала косметический ремонт, этой трещины не было», — добавила Лейсан.

Уже 25 октября почти все жильцы выехали. По словам собеседницы, остался только один владелец квартиры на 140 квадратных метров, которого не устроило, что ему дали жилье из маневренного фонда всего лишь на 30 «квадратов», где он должен был разместиться с детьми. Однако в конечном итоге съехать пришлось и ему.

«Маневренный фонд дали тем людям, у которых это единственное жилье. По сути, всем, кроме меня. У меня есть еще две комнаты в коммунальных квартирах, все честно заработано, налоги платятся, но администрация приняла решение, что мне не надо ничего давать, поскольку есть еще куда переехать. Я просто вывезла сына на съемное жилье», — добавила женщина.

Фото: [ Из архива Лейсан Поповой ]

Все равно плати

Однако, отметила собеседница, несмотря на то, что дом был признан непригодным для проживания, оплачивать некоторые счета за коммунальные услугу все же приходилось.

«Как только нас выселили, я сразу занялась вопросом, чтобы нам перестали начислять платежи по ЖКУ. В ЖСК вроде бы приняли мое заявление, я съездила в теплосеть, где мне накатали целое письмо о том, что я собственник, и обязана платить. Но мой аргумент, что дом признан непригодным для жизни и мы там не живем, почему-то не был принят. Кстати, именно сегодня я им написала ответ: «Ребят, дом наконец-то рухнул. Теперь уже, надеюсь, это основание не платить вам по 3500 рублей за отопление?» — добавила женщина.

По словам петербурженки, слово «аварийность» в контексте рухнувшего дома ни разу нигде не звучало. Его признали просто непригодным для жизни.

«Когда выходят такие решения администрации, наверное, стоит их отправлять в соответствующие органы: Теплосеть, Петроэлектросбыт, Горгаз и прочие. Всем тем, кто нам присылает счета на оплату. Чтобы все было централизованно, а не как сейчас, когда каждый жилец должен прийти и написать заявление. Есть люди, которые не живут в России, они как инвесторы вложились в наш второй этаж и теперь должны приехать обратно в город, чтобы написать заявление с просьбой не начислять им платежи, ведь в электронном виде эти документы не принимают», — добавила Лейсан.

Чтобы прояснить ситуацию, мы пытались связаться с пресс-службой администрации Санкт-Петербурга. Комментарий на данный момент получить не удалось.

Фото: [ Из архива Лейсан Поповой ]

Компенсации должны быть

Что касается компенсаций, рассказала юрист Алла Георгиева, материальная помощь жильцам должна быть оказана в любом случае.

«Сначала это, скорее всего, будут временное жилье и предметы первой необходимости. Далее — жилые помещения для проживания на постоянной основе. Если обещания не будут выполнены, есть основания для обращения в суд с требованиями о признании дома аварийным и получения выплат», — рассказала эксперт.

По ее словам, материальная помощь должна быть равноценной, то есть соответствовать размеру стоимости потерянных квартир.

«Сейчас, конечно, сложно будет оценить того, чего нет, но оценка может быть проведена по стоимости аналогичного жилья», — считает Георгиева.

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