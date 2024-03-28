Казахстан призвал своих граждан как можно скорее покинуть Одесскую и Харьковскую области
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Посольство Казахстана на Украине рекомендовало своим соотечественникам как можно быстрее покинуть Одесскую и Харьковскую области.
Отмечается, что такие рекомендации продиктованы растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в этих регионах Украины.
Также посольство призвало граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пользоваться убежищами.
В последние дни российские войска наносят регулярные удары по критической инфраструктуре Украины. В Одессе и Харькове сообщалось о серьезных перебоях с электричеством и водоснабжением. Так, в Харькове ради экономии электроэнергии решили раньше времени завершить отопительный сезон, а в Одессе простаивает электротранспорт — трамваи и троллейбусы.