В Харькове из-за повреждения инфраструктуры решили досрочно закончить отопительный сезон

В Харькове решили закончить отопительный сезон, чтобы снизить нагрузку на энергосистему, поврежденную российскими ударами, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Отключать отопление начнут с завтрашнего дня. В ближайшие дни в Харькове ожидают температуру от 3 до 11 градусов тепла в течение суток.

По заверению Терехова, отключение тепла позволит вернуть харьковчанам горячее водоснабжение.

В ночь на 22 марта российские военные нанесли самый массированный удар с начала СВО по объектам украинской энергетики. В результате миллионный Харьков оказался фактически обесточен. В сообщении Минобороны отмечалось, что удар стал ответом на ежедневные обстрелы ВСУ Белгородской области.