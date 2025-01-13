Киев попытался нанести удар по станции «Турецкого потока»

11 января Киевские власти приняли попытку атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» в районе Анапы, используя девять беспилотников. Целью данной операции было прекращение поставок газа в страны Европы. Однако все беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.