ВС России перерезали трассу, соединяющую города Димитров (украинское название — Мирноград) и Константиновка. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Участок дороги российские войска перекрыли в районе Малиновки. Как отметил собеседник издания, такие действия со стороны ВС РФ серьезно повлияли на логистику ВСУ.

Он подчеркнул, что операция российских военных привела к серьезным нарушениям в снабжении и передвижении войск ВСУ в этом районе. Логистика группировки ВСУ теперь сталкивается со значительными трудностями.

Кроме того, как отмечают эксперты, последствия этой блокировки могут оказать негативное влияние на ситуацию для ВСУ в городе Красноармейск (украинское название — Покровск) в обозримом будущем.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские бойцы нанесли удар по «95-му кварталу» в Кривом Роге, где раньше жил Владимир Зеленский.