Класс пожарной опасности повысится до третьего на этой неделе в лесах Подмосковья

На этой неделе в лесах региона прогнозируется повышение класса пожарной опасности. Об этом рассказали в областном Комлесхозе.

Так, в первые дни начавшейся недели на лесных территориях ожидается первый – второй класс пожарной опасности. К концу недели он может повыситься до третьего.

Также в комитете отметили, что среднесуточная температура воздуха в этом месяце повысится.

По итогам минувших выходных в лесах области не выявили возгораний. Однако специализированная система зафиксировала тридцать семь подтвержденных пожароопасных объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев дал поручение оказать всю необходимую помощь семье сотрудника МЧС, который погиб, спасая человека из огня в Королеве.