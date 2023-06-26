Губернатор Подмосковья поручил позаботиться о семье погибшего при спасении человека из огня сотрудника МЧС

Близкие сотрудника МЧС, который погиб вчера, пытаясь спасти мужчину из пылающей квартиры на 14 этаже одного из домов в Королеве, получат от региона всяческую помощь и поддержку. Поручение уделить семье героя максимум внимания дал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

«Вчера у нас была трагедия в Королеве. К сожалению, погиб герой, спасатель. Прошу Вас, Сергей Алексеевич (руководитель ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин — Прим. ред.) уделить внимание семье. И на все, что нужно от нас можете рассчитывать. Знаю, что Вы уже общались. Главу Королева также прошу быть вовлеченным во все, что касается этой трагедии», — сказал Воробьев.

Напомним, вчера в одной из квартир многоквартирного дома в Королеве произошел пожар. Спасатель пытался помочь мужчине выбраться из огня через балкон. В итоге, оба не удержались и сорвались с 14 этажа.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запланирована большая работа по газовой безопасности.