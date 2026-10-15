Мошенники на рынке недвижимости используют не только «схему Долиной», но и другие способы обмана покупателей и продавцов квартир. Особую опасность представляют сделки, при которых продавец лишается недвижимости, так и не получив деньги. О распространенных схемах мошенничества и способах защиты от них Финансам Mail рассказала исполнительный вице-президент Российской гильдии риелторов Наталья Михайлова.

По ее словам, одна из наиболее опасных схем связана с так называемыми профессиональными покупателями: мошенник заключает договор купли-продажи квартиры, однако деньги продавцу не передает либо выплачивает только часть суммы, при этом в договоре может содержаться формулировка о том, что расчет произведен полностью. В результате продавец рискует остаться и без квартиры, и без денег, а злоумышленники нередко выбирают социально уязвимых собственников — пенсионеров, одиноких граждан и людей с инвалидностью.

Именно здесь критически важна роль профессионального риелтора, который предложит и обоснует безопасную схему расчетов — через аккредитив, нотариальный депозит или эскроу-счет. При таких расчетах деньги резервируются до выполнения предусмотренных договором условий, в частности регистрации перехода права собственности, что снижает риск того, что покупатель получит квартиру, не оплатив ее. Продавцам не следует подписывать документы с формулировкой о полном получении денег до фактического расчета, а покупателям стоит заранее согласовать порядок оплаты, условия раскрытия аккредитива и перечень документов, необходимых для перечисления средств.

По ее мнению, другая схема — «мнимый аванс». Мошенник представляется покупателем, осматривает квартиру и даже вносит предоплату, а затем просит передать ключи якобы для показа жилья родственникам или проведения замеров, а также оригиналы документов для проверки. Получив оригиналы правоустанавливающих документов и ключи, мошенник исчезает и за несколько дней может пересдать чужую квартиру в долгосрочную аренду сразу нескольким семьям, собрав с каждой крупные предоплаты. Поэтому собственникам не следует передавать ключи и оригиналы документов посторонним до завершения необходимых процедур. Еще одна схема связана с двойной комиссией: агент продавца требует от покупателя дополнительно заплатить 2–4% стоимости квартиры за сопровождение сделки или доступ к собственнику, хотя покупатель не заказывал таких услуг. Такие требования незаконны, поскольку услуги агентства оплачивает та сторона, которая их заказала, а покупателям следует заранее выяснять, кто оплачивает услуги агентства, и не соглашаться на дополнительные платежи без отдельного договора.

Кроме того, мошенники могут продавать квартиры умерших или безвестно отсутствующих собственников по поддельным документам. Перед покупкой необходимо проверить сведения ЕГРН, основания возникновения права собственности и личность продавца, а если сделка проводится по доверенности — убедиться, что документ действителен и содержит полномочия на продажу конкретного объекта. Особого внимания требуют сделки с юридическими лицами: необходимо проверить полномочия представителя компании и перечислять деньги только по официальным реквизитам, иначе возможна ситуация, когда сотрудник получает оплату, но не оформляет ее надлежащим образом, а компания впоследствии требует вернуть недвижимость. Если услуги агентства недвижимости приведут к финансовым потерям продавца, тот вправе подать жалобу в комиссию по этике РГР.

Риелтор резюмировала, что рынок недвижимости остается зоной повышенного риска, где мошеннические схемы постоянно обновляются, а жертвами чаще становятся наиболее уязвимые категории граждан. Универсального рецепта здесь нет, но есть устойчивый набор правил — внимательно изучать документы, фиксировать все договоренности письменно, использовать безопасные способы расчетов и не передавать ключи и оригиналы документов до завершения сделки. Именно дисциплина и отказ от спешки способны защитить и деньги, и недвижимость от посягательств злоумышленников.

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