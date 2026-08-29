«Дело Долиной не остановило мошенничество»: эксперт объяснила, почему проверки документов и выписки из ЕГРН недостаточно

Громкое дело народной артистки России Ларисы Долиной, связанное с продажей квартиры в центре Москвы, кардинально изменило подходы участников рынка недвижимости. Такое заявление в беседе с «Лентой.ру» сделала эксперт рынка София Любимова. По ее словам, именно эта история стала для многих покупателей наглядным уроком: теперь они впервые увидели, что можно приобрести жилье, оформить все в строгом соответствии с законом и при этом впоследствии оказаться вовлеченным в судебные разбирательства.

«Именно поэтому люди стали с еще большей осторожностью относиться к покупке вторичного жилья. Особенно это касается квартир, которые продают пожилые собственники. Покупатели стали задавать больше вопросов: почему человек продает квартиру? Куда он собирается переезжать? Что будет делать с деньгами после продажи? Сам ли он принял решение или кто-то его торопит? Понимает ли он вообще, что происходит?» — сказала Любимова.

Эксперт пояснила, что прежние стандарты проверки квартир себя исчерпали. Если раньше основное внимание уделялось исключительно документам, выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), истории объекта, данным о собственниках и наличии либо отсутствии долговых обременений, то сегодня этого набора мер уже недостаточно. Теперь, подчеркивает Любимова, необходимо самым тщательным образом изучать еще и личность самого продавца, а также анализировать всю сопутствующую ситуацию вокруг него и сделки.

«Например, если пожилой человек продает единственную квартиру, сильно торопится, готов заметно снизить цену и при этом не может нормально объяснить, куда переезжает, это уже повод остановиться и разобраться, так как одна из главных проблем современного мошенничества в том, что человека могут заставить продать квартиру фактически его же руками», — отметила Любимова.

При этом, как утверждает эксперт, было бы ошибкой полагать, что после резонансного дела Долиной количество мошеннических операций на рынке сократилось. Скорее, произошло иное: участники рынка стали гораздо лучше осознавать глубину и масштаб существующей проблемы. Сами же недобросовестные продавцы и мошенники, по наблюдениям специалиста, никуда не исчезли — напротив, они оперативно меняют отработанные схемы и становятся все более изобретательными. В ответ на это покупатели, профессиональные риелторы, банковские работники и юристы вынуждены проявлять повышенную бдительность и гораздо тщательнее подходить к проверке каждой сделки.

«Главный результат дела Долиной именно в том, что оно не остановило мошенничество, но заставило рынок намного серьезнее относиться к безопасности. Хороший риелтор должен проверять не только квартиру, он должен понимать всю историю сделки целиком», — добавила Любимова.

Однако, продолжает Любимова, у этой медали есть и обратная сторона. После подобных громких судебных историй на рынке сформировалась новая тревожная тенденция: некоторые потенциальные покупатели начинают испытывать необоснованный страх перед квартирами, которые продают пожилые люди. В этой связи, подчеркивает эксперт, особенно возрастает роль профессионального риелтора и квалифицированного юриста. Их задача — не просто сопровождать сделку, а задавать «неудобные» вопросы, скрупулезно проверять всю хронологию владения квартирой, выяснять подлинную причину продажи, а также внимательно анализировать поведение продавца на предмет любых странностей или косвенных признаков потенциального морального или юридического давления.

«Возраст собственника сам по себе не говорит о том, что сделка опасная. Нужно смотреть на конкретную ситуацию и нормально ее проверять. Если у продавца понятная причина продажи, понятно, куда он переезжает, человек осознает условия сделки, нет подозрительной спешки и давления со стороны третьих лиц, такую квартиру можно покупать — просто проверка должна быть гораздо серьезнее», — отметила эксперт.

Напомним, что два года назад Лариса Долина реализовала свою пятикомнатную квартиру в престижном районе Хамовники в центре Москвы. Сумма сделки составила ₽112 млн. Однако вскоре после получения денег певица заявила, что стала жертвой мошеннических действий. Впоследствии разбирательство перешло в затяжную судебную тяжбу. В итоге суд принял сторону покупательницы, признав ее добросовестным приобретателем, и обязал Долину освободить жилое помещение. Несмотря на вступившее в силу решение суда, исполнительница неоднократно переносила назначенный срок переезда.

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