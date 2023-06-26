Комиссия МАК начала расследование крушения легкомоторного самолета в Ступино
Фото: [телеграм-канал «112»]
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования крушения легкомоторного самолета в Ступино. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета сообщило Агентство «Москва».
Трагедия произошла накануне в районе посадочной площадки аэродрома Малино. Известно, что самолет Sky Wolf RA-0454G принадлежал частному лицу, а сам полет был запланированным.
На борту во время крушения находилось два человека — 21-летний пилот и 17-летняя пассажирка. Они погибли на месте.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что комиссия МАК уже приступила к работе.