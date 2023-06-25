Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, два человека погибли
Фото: [© РИА Новости / Павел Лисицын]
Трагический инцидент произошел в районе подмосковного поселка Малино. Как рассказали корреспонденту «Подмосковье Сегодня» в экстренных службах Московской области, при падении легкомоторного самолета два человека погибли на месте.
«Легкомоторный самолет упал в районе поселка Малино в Московской области», - рассказали в ГУ МЧС по региону.
На место происшествия выехали экстренные службы. Других подробностей произошедшего пока не приводится.