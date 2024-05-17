Кондратьев: ВСУ атаковали морпорт и НПЗ в Новороссийске 10 ударными дронами

Губернатор Краснодарского края сообщил в соцсетях подробности ночной атаки врага на Новороссийск при помощи беспилотников. По словам Вениамина Кондратьева, ВСУ задействовали не менее 10 БПЛА.

Как пояснил глава региона, все атаки ВСУ оказались безуспешными. Враг целился в Новороссийский морской порт, а также намеревался поразить нефтебазу на территории города-героя.

«ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Кондратьев.

В то же время, как сообщают жители Новороссийска в местных пабликах, в городе в настоящее время продолжает звучать сирена воздушной тревоги.

Ранее губернатор Михаил Ранее Развожаев сообщил об атаке вражеских дронов на Севастополь.