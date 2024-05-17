После падения обломков вражеских БПЛА на подстанцию в Севастополе пропал свет
Фото: [соцсети]
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о последствиях ночной атаки украинских боевиков на город. Как написал он в своем аккаунте в соцсетях, обломки сбитых дронов угодили в городскую подстанцию.
Отмечается, что произошедшее вывело инфраструктурный объект из строя и в Севастополе частично пропало электроснабжение.
«Частичное отключение света в Севастополе вызвано падением обломков сбитых БПЛА на городскую подстанцию», — сообщил Развожаев.
Губернатор добавил, ремонтные бригады приступят к восстановлению энергоснабжения сразу после отражения продолжающейся атаки ВСУ.
Ранее Развожаев сообщил об атаке вражеских дронов на Севастополь.