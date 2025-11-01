Конфликт на остановке в Екатеринбурге привел к гибели 41-летнего мужчины

В Екатеринбурге трагически завершился инцидент с жестоким избиением мужчины подростками на остановке общественного транспорта. Пострадавший, которым оказался 41-летний житель поселка Монетный Василий, скончался от полученных травм.

Как сообщило информагентство URA.RU со ссылкой на коллегу погибшего, мужчина работал на складе в Березовском и характеризовался как спокойный и хороший человек. Известно, что он имел проблемы со здоровьем, но точный диагноз не уточняется.

Конфликт, приведший к трагедии, произошел в районе Ботанический. Подростки напали на Василия после того, как он сделал им замечание. Первоначально в отношении нападавших было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Теперь следственным органам предстоит переквалифицировать дело на более тяжкую статью. Ход расследования взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что толпа жестоко избила подростка у подъезда из-за вейпа.