Концерн «Калашников» запланировал начать поставки новейшего пулемета в войска уже в 2025 году

Серийное производство новейшего пулемета РПЛ-20 начнется уже в этом году, и это оружие сразу начнет поступать в войска. Такое заявление сделал Сергей Уржумцев, главный конструктор концерна «Калашников» по стрелковому вооружению. Его слова привел ТАСС.

По словам конструктора, пулемет РПЛ-20 только что разработан. Его появление обусловлено потребностями войск, которым необходимо оружие для стрельбы очередями из неустойчивых положений. Особенно это востребовано у штурмовых подразделений.

«Сам пулемет только-только появился, и в этом году он в уже серийных объемах должен поступить в войска», — указал он.

Уржумцев добавил, что каждый пулемет, имеющий калибр 5,45 мм, способен стрелять при помощи лент на 100 и 200 патронов. При поставках в комплекте с ним будут идти специальные устройства для быстрой зарядки лент.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» разработал две новых версии своего автомата АК-12. Он представил их на международной выставке в Абу-Даби. АК-12К является укороченной версией уже знакомого всем автомата, а АК-12СК выполнен как малогабаритный вариант базового оружия.