Концерн «Калашников» решил представить в Абу-Даби новые модификации автомата АК-12

У автомата АК-12 появились две новые разновидности, и концерн «Калашников» представит их на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах, которая пройдет в Абу-Даби. Сведения об этом появились на сайте компании.

Оружейники подготовили две новые модификации АК-12. АК-12К является укороченной версией уже знакомого всем автомата, а АК-12СК выполнен как малогабаритный вариант базового оружия.

«АК-12К и АК-12СК разработаны под патрон 5,45х39 мм и предназначены для уничтожения живой силы противника. Имеют улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя», — указано на сайте.

Каждый из них совместим с прибором малошумной стрельбы. Все эти модели покажут потенциальным покупателям на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет во второй половине февраля в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что пулеметный завод имени Дегтярева потребовал от Министерства обороны РФ порядка 100 млн руб. С таким иском он обратился в суд. До этого судьи уже удовлетворили одно из взысканий предприятия в отношении военного ведомства. Тогда с Минобороны взыскали 146 млн руб.