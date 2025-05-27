Крупное ДТП с участием автобуса и грузовиков произошло в Воронежской области

В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» в Рамонском районе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса и грузовиков, сообщило управление МВД по региону.

Отмечается, что в результате автоаварии водители грузовика Dongfeng и рейсового автобуса MAN, а также 12 пассажиров, находившихся в салоне, пострадали. Впоследствии их доставили в медицинское учреждение.

Всего в автобусе, следовавшего по маршруту Елец — Воронеж, находились 40 человек.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиками, идущими впереди.

На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, а также специалисты скорой медицинской помощи. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства происшествия и проводят работу по установлению точных причин аварии.

Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе «М-5» в Самарской области погибли водитель легковушки и два пассажира.