В ДТП на М-5 в Самарской области погибли водитель легковушки и два пассажира
После столкновения легковушки и фуры в Самарской области скончались три человека
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Три человека погибли в результате столкновения легковушки и фуры на трассе М-5 в Самарской области. О данном факте сообщили на сайте региональной прокуратуры.
По сведения ведомства, трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось около 14:43 на 897-м километре федеральной трассы рядом с поселком Сборный. В результате столкновения водитель и два пассажира легкового Ford скончались, а водителю грузового Mersedec понадобилась помощь медицинских специалистов. Прокуратура проводит проверку исполнения закона о безопасности дорожного движения. Также на контроль ведомством был взят ход процессуальной проверки.
Ранее сообщалось о том, что в Калмыкии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли семь человек.