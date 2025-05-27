В ДТП на М-5 в Самарской области погибли водитель легковушки и два пассажира

Три человека погибли в результате столкновения легковушки и фуры на трассе М-5 в Самарской области. О данном факте сообщили на сайте региональной прокуратуры.

По сведения ведомства, трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось около 14:43 на 897-м километре федеральной трассы рядом с поселком Сборный. В результате столкновения водитель и два пассажира легкового Ford скончались, а водителю грузового Mersedec понадобилась помощь медицинских специалистов. Прокуратура проводит проверку исполнения закона о безопасности дорожного движения. Также на контроль ведомством был взят ход процессуальной проверки.

Ранее сообщалось о том, что в Калмыкии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли семь человек.