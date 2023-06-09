Крупный арсенал с оружием и боеприпасами изъяли полицейские у жителя Подмосковья

Житель Железнодорожного подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Полицейские обнаружили в квартире 51-летнего мужчины крупный арсенал с предметами, конструктивно схожими с пистолетами, автоматами и пулеметами, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

После проведенной экспертизы выяснилось, что один из предметов является является короткоствольным нарезным огнестрельным оружием марки «Кольт» сорок пятого калибра, уточнили в ведомстве.

Также было изъято более 2,6 тысячи патронов, около килограмма пороха, двадцать составных частей различного оружия и сорок граммов пластичного вещества.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Сам подозреваемый заявил, что является копателем и коллекционером.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали троих подозреваемых в совершении телефонного мошенничества в отношении 84-летней пенсионерки.