Трех жителей Подмосковья задержали по подозрению в телефонном мошенничестве в отношении пенсионерки

Подмосковные полицейские задержали трех жителей городского округа Королев, которые подозреваются в совершении телефонного мошенничества в отношении 84-летней пенсионерки. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, пожилой женщине позвонила неизвестная и представилась близкой подругой. Она убедила пенсионерку в том, что стала виновницей аварии при которой пострадал водитель другой машины. Злоумышленница заявила, что ей необходимо 1,4 миллиона рублей, чтобы избежать уголовной ответственности.

«Пожилая женщина ответила, что в наличии у нее есть только триста тысяч рублей. Аферистка согласилась на данную сумму. Деньги необходимо было передать мужчине, который подъедет к ней домой», — рассказала Петрова.

Пенсионерка догадалась об обмане только после того, как передала деньги мошенникам. Женщина сразу обратилась в полицию. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что деньги забрал мужчина, которого неподалеку ожидал сообщник. После этого злоумышленники передали украденные у пенсионерки деньги своему подельнику.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали троих подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте восемнадцати и девятнадцати лет. Двое из них заявили, что третий подозреваемый предложил им заработать денег. Для этого он добавил их в закрытую группу одного из мессенджеров, прислал адрес и дал инструкцию о том, как вести себя с гражданами, у которых похищают деньги. За обман пенсионерки молодые люди получили 25 тысяч рублей.

Всех троих заключили под стражу. Сейчас полиция устанавливает соучастников преступления и проверяет причастность задержанных к аналогичным эпизодам.

Ранее сообщалось, что 65-летнему жителю Подмосковья предъявили обвинение за убийство знакомого в ходе ссоры.