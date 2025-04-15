Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен принять все требования России для завершения военной конфронтации на Украине. Об этом профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сказал во время эфира YouTube-канала India & Global Left.

По словам ученого, выдвинутые требования Трамп должен «проглотить» и принять их. Миршаймер считает, что глава США может пойти на такой шаг, несмотря на сопутствующие сложности. По мнению профессора, руководитель Белого дома события украинской конфронтации понимает и знает, как правильно надо выстраивать диалог с Россией.

Ранее глава МИД Сергей Лавров оценил роль Штатов в работе дальнобойных ракет ВСУ, которыми украинские военные наносили удары по территории России.