В США озвучили радикальные требования к Трампу по Украине
Миршаймер: Трамп обязан согласиться на все условия России, чтобы достичь мира
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен принять все требования России для завершения военной конфронтации на Украине. Об этом профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сказал во время эфира YouTube-канала India & Global Left.
По словам ученого, выдвинутые требования Трамп должен «проглотить» и принять их. Миршаймер считает, что глава США может пойти на такой шаг, несмотря на сопутствующие сложности. По мнению профессора, руководитель Белого дома события украинской конфронтации понимает и знает, как правильно надо выстраивать диалог с Россией.
Ранее глава МИД Сергей Лавров оценил роль Штатов в работе дальнобойных ракет ВСУ, которыми украинские военные наносили удары по территории России.