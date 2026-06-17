Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье при заходе на посадку: есть погибшие

В Московской области произошло крушение воздушного судна, сообщает ТАСС . Легкомоторный самолет упал в Сергиево-Посадском городском округе на аэродроме Вихрево при заходе на посадку. На борту находились два человека, оба погибли. От удара о землю воздушное судно загорелось.

Вечером 17 июня в Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет. Трагедия произошла на территории Сергиево-Посадского городского округа, когда воздушное судно заходило на посадку. По данным оперативных служб, на борту находились два человека, оба погибли.

При ударе о землю самолет загорелся. Огонь охватил обломки практически мгновенно, однако прибывшие на место пожарные расчеты оперативно справились с возгоранием. О ликвидации открытого горения сообщили в экстренных службах.

В оперативных службах ТАСС подтвердили факт крушения и гибели двух человек. Собеседник агентства сообщил, что самолет упал при заходе на посадку, после удара о землю произошло возгорание. Причины и другие детали смертельного ЧП выясняются.