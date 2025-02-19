Летевший в Грузию российский самолет вернулся во Внуково из-за неисправности

Рейс А47107, который направлялся из Москвы в Тбилиси и выполнялся авиакомпанией «Азимут», вернулся во Внуково, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Согласно информации от авиакомпании, причина возвращения связана с технической проблемой. Пассажиры, направлявшиеся в столицу Грузии, будут переправлены на резервном борту «Азимута».

Авиаперевозчик не уточнил, какая конкретно неисправность возникла на судне. Как видно из данных на табло аэропорта, это направление обслуживает самолет Sukhoi Superjet 100.

Ранее сообщалось, что на борту летевшего в Норильск самолета сработала сигнализация о сбое давления.