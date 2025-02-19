На борту летевшего в Норильск авиалайнера «НордСтар» сработала сигнализация

В среду, 19 февраля, на рейсе из Красноярска в Норильск сработала сигнализация о неисправности системы поддержания давления в салоне самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно информации ведомства, тревога активировалась во время полета, когда на борту находились 156 пассажиров, среди которых восемь детей. Также уточняется, что данный самолет принадлежит авиакомпании «НордСтар».

В связи с произошедшим инцидентом начата проверка, и в настоящее время проводится технический осмотр воздушного судна.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели временные ограничения.