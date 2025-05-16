Мальчик упал с края «бесконечного бассейна» в Египте

В Египте произошла трагедия: четырехлетний мальчик из России погиб, сорвавшись с края «бесконечного бассейна» в Египте, сообщил портал Tourdom.

Инцидент случился рядом с декоративным фонтаном, падение с шестиметровой высоты оказалось смертельным. Ребенок скончался в медицинском учреждении.

Как стало известно, трагедия произошла в отеле Xanadu Makadi Bay, расположенном в Хургаде. Семья из Ярославля, состоящая из руководителя турагентства Елены, ее мужа и двух сыновей (4 и 5 лет), прибыла на курорт 6 мая после длительной задержки рейса.

Пока мать занималась оформлением документов на стойке регистрации, расположенной на втором этаже, отец с детьми вышел на улицу, чтобы согреться, так как в помещении работали кондиционеры.

Неподалеку от входа в отель расположен фонтан с эффектом «инфинити», создающий иллюзию отсутствия границ водной поверхности. За этим фонтаном находится шестиметровая техническая зона. Дети проявили интерес к необычному объекту, и младший ребенок залез на его край, который не был оборудован защитными барьерами.

Отец позвал детей к себе. Старший сын побежал к отцу, а младший при спуске оступился и упал в пустоту. Несмотря на немедленную госпитализацию, врачи не смогли спасти жизнь ребенку.

Расследование показало, что территория вокруг фонтана не была достаточно безопасной: высота бордюра составляла всего 40 см, а близлежащее ограждение — около 80 см.

Отсутствовали предупреждающие знаки и дежурные. Зеленые насаждения создавали обманчивое впечатление безопасности, скрывая опасный обрыв. После произошедшего инцидента у бассейна установили ограждения.

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