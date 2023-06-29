Mash: четырехлетнего мальчика госпитализировали после укуса ядовитой змеи в подмосковном СНТ
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
В Подмосковье четырехлетнего мальчика экстренно госпитализировали после укуса змеи. Об этом сообщил Mash.
По информации издания, все произошло накануне вечером в садовом товариществе «Лесные дали». Змея, со слов журналистов, была ядовитой. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь.
Уточняется, что ребенок был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что двенадцатилетняя девочка попала в больницу после укуса гадюки. Пресмыкающееся напало на ребенка в СНТ «Агат» в Талдомском округе.