Mash: четырехлетнего мальчика госпитализировали после укуса ядовитой змеи в подмосковном СНТ

В Подмосковье четырехлетнего мальчика экстренно госпитализировали после укуса змеи. Об этом сообщил Mash .

По информации издания, все произошло накануне вечером в садовом товариществе «Лесные дали». Змея, со слов журналистов, была ядовитой. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь.

Уточняется, что ребенок был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что двенадцатилетняя девочка попала в больницу после укуса гадюки. Пресмыкающееся напало на ребенка в СНТ «Агат» в Талдомском округе.