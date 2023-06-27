В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии девочки, пострадавшей от укуса гадюки

Безопасность
©Алексей Сухоруков/РИА Новости

Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]

Состояние девочки, которая пострадала от укуса змеи в Подмосковье, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Там уточнили, что ребенок был доставлен в медицинское учреждение, подведомственное областному Минздраву.

Врачи провели все необходимые обследования и ввели пациентке сыворотку. В настоящее время ребенок продолжает находиться под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что двенадцатилетнюю девочку укусила гадюка. СМИ сообщали, что все произошло в СНТ «Агат» в Талдомском городском округе.

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