Mash: в Щелково сотрудница УК переехала на Audi женщину, недовольную работой подрядной организации
Фото: [Mash]
Сотрудница одной из управляющих компаний из подмосковного Щелково переехала на Audi местную жительницу, недовольную работой подрядной организации, сообщил Mash.
По информации издания, сегодня к зданию УК пришли граждане с жалобами на работу коммунальной организации, однако сотрудница компании отказалась с ними разговаривать и села в автомобиль. Местные жители перегородили ей дорогу, но машина все равно тронулась с места.
Судя по кадрам, опубликованным Mash, сотрудница коммунальной организации сначала сбила одну из местных жительниц, а затем переехала ее на автомобиле.
Ранее сообщалось, что Сергиевом Посаде иномарка сбила двух пешеходов, один из них погиб.