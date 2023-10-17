Mash: в Щелково сотрудница УК переехала на Audi женщину, недовольную работой подрядной организации

Сотрудница одной из управляющих компаний из подмосковного Щелково переехала на Audi местную жительницу, недовольную работой подрядной организации, сообщил Mash .

По информации издания, сегодня к зданию УК пришли граждане с жалобами на работу коммунальной организации, однако сотрудница компании отказалась с ними разговаривать и села в автомобиль. Местные жители перегородили ей дорогу, но машина все равно тронулась с места.

Судя по кадрам, опубликованным Mash, сотрудница коммунальной организации сначала сбила одну из местных жительниц, а затем переехала ее на автомобиле.

Ранее сообщалось, что Сергиевом Посаде иномарка сбила двух пешеходов, один из них погиб.