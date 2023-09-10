Иномарка сбила двух пешеходов в Подмосковье, один из них погиб

Один человек погиб при наезде иномарки на двух пешеходов в Подмосковье

Безопасность
©Светлана Шевченко/РИА Новости

Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]

Водитель за рулем иномарки совершил наезд на двух пешеходов в Сергиевом Посаде, один из них погиб. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД сообщил ТАСС.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на проспекте Красной Армии, когда двое мужчин переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Второй пострадавший получил различные телесные повреждения. Мужчину госпитализировали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников полиции погибли в ДТП на автодороге «Каспий» в Серебряных Прудах.

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