Иномарка сбила двух пешеходов в Подмосковье, один из них погиб
Один человек погиб при наезде иномарки на двух пешеходов в Подмосковье
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
Водитель за рулем иномарки совершил наезд на двух пешеходов в Сергиевом Посаде, один из них погиб. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД сообщил ТАСС.
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на проспекте Красной Армии, когда двое мужчин переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Второй пострадавший получил различные телесные повреждения. Мужчину госпитализировали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что двое сотрудников полиции погибли в ДТП на автодороге «Каспий» в Серебряных Прудах.