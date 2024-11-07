Лукашенко заявил, что Минск выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если тот завершит войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если новоизбранный президент США выполнит свои обещания о прекращении войн, передает госагентство Белта.

Лукашенко подчеркнул, что особенно важно прекратить конфликт на Украине. Белорусский лидер охарактеризовал Трампа как «мощного политика» и отметил его личный вклад в улучшение ситуации в стране. Он также добавил, что Трамп, несмотря на все внешние давления и трудности, смог достичь своих целей и заслуживает признания за свои усилия ради американского народа.

Глава республики также отметил, что разрешение украинского конфликта не зависит исключительно от Трампа. Он подчеркнул, что мнения и действия многих государств, включая Россию, играют ключевую роль в этом вопросе.

«Он (Трамп) будет стараться прекратить войну на Украине, но это не односторонний процесс. Это надо договариваться и, может быть, не только с Россией. Это касается очень многих стран», — отметил Лукашенко.

Дональд Трамп одержал уверенную победу на выборах президента США, которые прошли 5 ноября. Он стал первым политиком с XIX века, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили все ведущие СМИ Америки, включая Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

Ранее в Совете Федерации заявили, что Россия не должна следовать условиям Трампа по Украине.