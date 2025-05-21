Масштабные обыски прошли в Ростовской области по делу о хищении более миллиарда рублей

В Ростовской области проведены крупные оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела о присвоении свыше миллиарда рублей. Согласно данным следствия, бывший заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов подозревается в организации преступной группы. Пресс-служба регионального управления ФСБ сообщила, что он и его родственники разработали мошенническую схему для хищения денежных средств.

Следственные действия затронули руководство и владельцев трех предприятий, специализирующихся на производстве подшипников: ООО «10 ГПЗ», ОАО «ОК-лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь».

Людмила Кулешова, мать Алексея Кулешова, является одним из собственников указанных компаний. В настоящее время она скрывается от правосудия и объявлена в розыск. Против всех причастных лиц возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее сообщалось, что СК провел обыски в Минздраве Красноярского края.