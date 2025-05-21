Обыски прошли в Минздраве Красноярского края

В Министерстве здравоохранения Красноярского края были проведены обыски в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту проявления халатности. Информация об этом поступила из Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Согласно информации, предоставленной ведомством, ранее в новостном репортаже одного из телевизионных каналов была поднята проблема недостаточного обеспечения жителей Красноярска жизненно важными лекарствами.

Утверждалось, что ответственные лица отказывают гражданам в предоставлении положенных льготных медикаментов и не предпринимают действий для улучшения сложившейся ситуации. В результате было инициировано уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю Главного следственного управления СК по краю и Хакасии Алексею Еремину подготовить отчет о продвижении в расследовании данного уголовного дела и предпринятых шагах по восстановлению прав граждан, пострадавших от сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в Иваново силовики устроили обыск у редактора телеканала «Барс».