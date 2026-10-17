Массовое ДТП в Ростове-на-Дону: Mercedes столкнулся с четырьмя автомобилями

В Ростове-на-Дону произошла цепная авария с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой». После удара в ДТП оказались еще три машины, пассажиры двух автомобилей получили травмы.

В Ростове-на-Дону водитель Mercedes-Benz, по предварительной информации, выехал на встречную полосу и спровоцировал массовое ДТП. В результате столкновений повреждения получили пять автомобилей, а пассажирам двух из них потребовалась помощь медиков.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, сначала Mercedes столкнулся с «Ладой Грантой». После удара иномарку отбросило на Chery Tiggo 7 Pro. Тем временем «Лада» продолжила движение и врезалась еще в две машины — Hyundai Sonata и SsangYong.

Таким образом, в аварии оказались задействованы сразу пять автомобилей. Травмы получили пассажиры Chery Tiggo 7 Pro и «Лады Гранты». Информация о состоянии пострадавших пока не приводится.

Личность водителя Mercedes-Benz на данный момент не установлена. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, как именно произошла авария и что предшествовало столкновению. Все обстоятельства ДТП предстоит установить в ходе проверки.

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