Жители Наро-Фоминска засняли ястреба-гурмана на лавочке

Безопасность

Фото: [REGIONS]

Двор на улице Ленина в Наро-Фоминске превратился в площадку для орнитологической сенсации: на лавочке устроился ястреб и с аппетитом лущил семечки. После трапезы осталась гора шелухи. Жители успели заснять пернатого до того, как он скрылся, пишет REGIONS.

Поведение гостя озадачило горожан — хищник вел себя расслабленно, будто всю жизнь провел среди людей. Кто-то предположил, что птица могла быть чьим-то питомцем и просто сбежала от хозяина.

Кандидат биологических наук Алексей Субботин в комментарии для REGIONS подтвердил: зрелище действительно из ряда вон. Рацион ястребов — это пернатые, грызуны и насекомые, а вовсе не семечки. По мнению специалиста, объяснений может быть два: либо птицу вырастил человек и она привыкла к такой пище, либо стресс и голод заставили ее съесть то, что попалось под клюв.

Эксперт напомнил, что тетеревятники и перепелятники и раньше залетали в города — но охотиться на голубей и воробьев. А вот ястреб, грызущий семечки, — случай единичный и явно связанный с человеком.

Если хищная птица встретилась в городе, Субботин советует не ловить ее и не подкармливать. Достаточно сделать снимок и сообщить в ветслужбу или администрацию округа — специалисты сами определят, требуется ли пернатому помощь.

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Наро-Фоминск

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