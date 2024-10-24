Массовые задержания и беспорядки начались в Коркино после убийства таксистки

В Коркино Челябинской области, где жестоко расправились с таксисткой, начались волнения. Жители поджигают машины, спорят с силовиками и пытаются найти управу на местных цыган. Как пишет Mash, очевидцы сообщают о 20 задержанных.

В Коркино народные волнения приобретают стихийный и жуткий характер. По данным канала, в городе подожгли два дома и несколько машин, которые бунтари посчитали имуществом цыганских семей. Сами представители диаспоры массово и как можно быстрее покидают город, отправляясь в соседний Еманжелинск.

Кроме того, возмущенная толпа бьет окна. Ural Mash отмечает, что неизвестные открыли стрельбу. Одному человеку пуля попала в шею, второму — в бедро. Однако пока официального комментария по этому инциденту нет.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и силовики. Предварительно известно о задержании как минимум 20 человек. При этом канал Shot отмечает, что количество отправленных в автозаки растет: насчитали не меньше 30 жителей, включая и цыган.

Напомним, что причиной массового скопления стало убийство 40-летней таксистки. Ее тело нашли с ножевыми ранениями в машине. Подозреваемым стал 17-летний парень из цыганской семьи. Именно у ее дома 24 октября столпились люди.

Ранее сообщалось, что в Коркино задержали подростка, вероятного убийцу женщины-таксиста.