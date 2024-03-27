МЧС: три пробуренные скважины на руднике «Пионер» в Амурской области оказались заполнены водой

Спасатели продолжают работу на руднике «Пионер» в Амурской области, где под завалами находятся 13 рабочих, сообщили в МЧС России.

Пробурено уже три скважины глубиной 170, 175 и 150 метров, во всех них оказалась вода.

Продолжается бурение четвертой скважины, осталось пройти 80 метров из 295 запланированных. На месте ЧС задействовано 226 специалистов и 29 единиц техники.

Инцидент на руднике «Пионер» произошел 18 марта. Последнее нахождение рабочих было зафиксировано на глубине 147 метров, тогда как специалисты пришли к выводу, что обвал произошел на 50 метров выше.