Рудник «Пионер», где под завалами остаются 13 человек, может быть затоплен

Рудник «Пионер» в Амурской области, где под завалами остаются 13 человек, может быть затоплен, сообщило ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что к такому выводу пришла разведка. Собеседник агентства сообщил, что вода находится на глубине 153 метра, поэтому вероятность того, что другие выработки рудника тоже затоплены, остается высокой.

«Продолжается бурение еще трех скважин. Сохраняется угроза повторного прорыва породы в рудник и обвал борта карьера. В связи с этим спасателей и инженеров из самой шахты вывели», — сказал собеседник.

Он добавил, что в ближайшее время на техническом совете решат, каким образом дальше проводить спасательные работы. Источник добавил, что прорыв породы и льда произошел на глубине 97 метров. Это — на 50 метров выше последнего зарегистрированного местонахождения горнорабочих.

Инцидент на золотодобывающем руднике «Пионер» произошел 18 марта. Последнее нахождение рабочих на объекте было зафиксировано на глубине 147 метров. Связаться с ними невозможно. В связи со случившимся в Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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