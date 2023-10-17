Медики рассказали о состоянии женщины, которую переехала на иномарке сотрудница УК в Щелково

Жительница подмосковного Щелково, которую переехала на автомобиле сотрудница местной управляющей компании, находится в больнице. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава сообщает РИАМО .

Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. В ведомстве подчеркнули, что медицинская помощь девушке оказывается в полном объеме.

Ранее Mash сообщил, что сотрудница УК в Щелково не захотела разговаривать с местными жителями, которые жаловались на работу коммунальной организации. Представительница управляющей компании села в автомобиль и сбила одну женщину, а затем переехала ее по ногам.

По данным пресс-службы прокуратуры Московской области, инцидент произошел сегодня в 15:30. За рулем автомобиля находилась женщина 1988 года рождения. В надзорном ведомстве добавили, что пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.

Установление всех обстоятельств ДТП и ход доследственной проверки контролирует Щелковская городская прокуратура.