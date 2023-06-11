Междугородний автобус загорелся на трассе в Подмосковье

В Московской области загорелся междугородний автобус, следовавший из Волгограда в Москву. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В настоящее время возгорание ликвидировано. До прибытия пожарных из транспортного средства эвакуировали более сорока пассажиров, в том числе четверых детей.

В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания автобуса пока не известны.

Судя по кадрам, которые были опубликованы МЧС, транспортное средство полностью выгорело.

Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» вытащили из пострадавшего в ДТП автомобиля семью с ребенком.