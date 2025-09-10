Мигрант погиб на стройке в Москве из-за несчастного случая
MK.RU: на стройке в Москве мигранта насмерть засыпало песком в котловане
Трагический инцидент произошел на строительной площадке в северной части Москвы, в результате чего погиб рабочий-мигрант. Об этом сообщил портал MK.RU.
Согласно данным издания, происшествие случилось днем 10 сентября на территории строящегося жилого комплекса, расположенного на Ленинградском шоссе.
Во время проведения работ иностранного рабочего завалило песком в вырытом котловане. После извлечения из-под завала, у пострадавшего были обнаружены повреждения, несовместимые с жизнью. Подробности и причины произошедшего в данный момент не установлены.
