Мигрант погиб на стройке в Москве из-за несчастного случая

Трагический инцидент произошел на строительной площадке в северной части Москвы, в результате чего погиб рабочий-мигрант. Об этом сообщил портал MK.RU.

Согласно данным издания, происшествие случилось днем 10 сентября на территории строящегося жилого комплекса, расположенного на Ленинградском шоссе.

Во время проведения работ иностранного рабочего завалило песком в вырытом котловане. После извлечения из-под завала, у пострадавшего были обнаружены повреждения, несовместимые с жизнью. Подробности и причины произошедшего в данный момент не установлены.

Ранее сообщалось, что четыре мигранта погибли на стройплощадке Национального музея Бурятии.