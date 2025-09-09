Рабочие погибли при падении с высоты на стройке в Улан-Удэ

В Улан-Удэ произошла трагедия на стройплощадке Национального музея Бурятии: рабочие упали с высоты. О гибели строителей проинформировал региональный Следственный комитет.

По предварительным данным ведомства, трое мужчин выполняли работы на высоте без использования страховочных средств. В результате обрушения строительных лесов они сорвались вниз и получили смертельные травмы.

Телеграм-канал Babr Mash, в свою очередь, сообщает о четырех погибших: еще один рабочий был экстренно госпитализирован, но медики оказались бессильны. По данным издания, все погибшие — иностранные рабочие.

Ранее сообщалось, что мигрант упал с 17 этажа на стройке во время заливки бетона в Красноярске.