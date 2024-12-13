За ночь над территорией России силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

На протяжении ночи на пятницу, 13 декабря, российская противовоздушная оборона перехватила 13 украинских дронов над территорией РФ. Такие данные привело РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны.

ВСУ продолжали свои попытки нанести террористические удары по территории России. Дежурные средства ПВО были начеку и отразили атаки.

«Пресечена совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали военные.

Пять беспилотников были перехвачены над Курской областью. Еще четыре — над Белгородской. В Ростовской области сбили три дрона, один БПЛА был нейтрализован в Липецкой области.

Ранее сообщалось, что в Грозном произошел взрыв дрона рядом с казармой спецполка полиции. Четверо полицейских получили ранения. После этого глава республики Рамзан Кадыров пообещал отомстить и уничтожить не менее 400 военнослужащих ВСУ и НАТО.