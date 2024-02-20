В состав националистической бригады, которая занимала оборону в районе железнодорожного вокзала, входили иностранные наемники. Это подтверждено находками различных вооружения и амуниции, и об этом сообщили пленные. Об этом рассказали представители министерства обороны, и их слова привели РИА Новости .

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ, которая оборонялась в Авдеевке, была сформирована на базе подразделения «Азов»*. В нее также входили иностранные наемники нескольких национальностей.

«По допросу командира роты «азовского»* батальона, их было порядка десяти человек – канадцев. И были еще грузины. Это наемные войска», - сообщил один из военных.

Эту же информацию подтвердил другой пленный. По его сообщению, в городе базировались наемники из Канады. Российские бойцы обнаружили на позициях ВСУ большое количество сухпайков канадского производства, выпущенные в Чехии и Соединенных Штатах боеприпасы, а также многие другие предметы, которые свидетельствуют об участии в боях иностранных граждан.

Ранее минобороны подтвердило полное освобождение коксохимического завода в Авдеевке. Его территория полностью зачищена от украинских военнослужащих.

*Организация запрещена в России как террористическая