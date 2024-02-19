Минобороны РФ: российская армия полностью освободила коксохимическое предприятие в Авдеевке

Войска группировки «Центр» во время своего наступления полностью очистили от ВСУ авдеевский коксохимический завод. Об этом сообщили представители министерства обороны России на своем официальном сайте.

По утверждению российских военных, вся территория предприятия полностью очищена от украинских солдат, на административных зданиях были подняты флаги России.

«Группировка войск «Центр», развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на Авдеевском направлении», - заявили они.

ВС РФ продолжают наносить удары по противнику артиллерией и авиацией. Пехота также продолжает активные действия, не давая опомниться украинским подразделениям. ВСУ приходится беспорядочно отступать вдоль всей линии соприкосновения на данном направлении.

Ранее украинский президент Зеленский назвал основным виновником оставления Авдеевки Запад. Союзники не дают украинской армии боеприпасов в достаточном количестве, поэтому ВСУ вынуждены отступать.